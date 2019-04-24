وبحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، نزلت أسعار الذهب الفورية 0.2 بالمئة إلى 1269.93 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجلت أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي عند 1265.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1271.80 دولار للأوقية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال مدير التداول لدى "وينغ فونغ" للمعادن النفيسة في هونغ كونغ، بيتر فونغ: "العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب هو قوة الدولار، وهو يضغط أيضا على الطلب الحاضر".

وحلق مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في 22 شهرا، بعد بيانات أظهرت أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت لتقترب من أعلى مستوى في عام ونصف العام في مارس.

وهدأت هذه البيانات مخاوف التباطؤ في أكبر اقتصاد بالعالم قبيل إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، الجمعة.

وواجهت أسعار الذهب ضغوطا من ارتفاع الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة بفعل بيانات أفضل من المتوقع وبيئة سياسة نقدية داعمة مما أعطى دفعة للإقبال على المخاطرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.81 دولار للأوقية، بعدما تراجعت لأدنى مستوى منذ 26 ديسمبر عند 14.71 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.81 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1387.30 دولار للأوقية.