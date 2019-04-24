وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 75 سنتا أو 1.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 66.30 دولار للبرميل، بعدما بلغ ذروته خلال التعاملات عند 66.60 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر.

وزاد خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.6 بالمئة ليبلغ عند التسوية 74.51 دولار للبرميل. وكان الخام لامس في وقت سابق 74.73 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ الأول من نوفمبر.

قبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بإنتاج يبلغ حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن صادرات أبريل انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الناقلات ومصادر بالقطاع.