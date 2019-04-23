وأضاف التلفزيون أن الرئيس المؤقت عيّن رشيد حشيشي، مدير الإنتاج والاستكشاف في سوناطراك، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكان ولد قدور قد عُين رئيسا تنفيذيا لسوناطراك في مارس 2017.

وكان المحتجون في الجزائر قد أشاروا إلى فساد مستشر في شركة سوناطراك التي تدير الموارد النفطية الغنية للبلاد.

ويبلغ إنتاج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، من النفط نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بعد تخفيض جزء من الإنتاج وفقا لقرارات المنظمة، بينما يبلغ إنتاجها من الغاز نحو 135 مليار متر مكعب، حسب تقديرات حكومية.