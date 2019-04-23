وفي الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 % إلى 1272.66 دولار للأوقية (الأونصة). وفقدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 % أيضاً ليسجل السعر 1274.60 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانغ، المحللة لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة، "الذهب يحاول حالياً العثور على قاع للأجل القصير حول مستوى1274-1275 دولاراً للأوقية، خاصة في ظل استمرار صعود أسواق الأسهم."

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 % إلى 14.95 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 % إلى 897.37 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروته في أسبوعين عند 911.75 دولار خلال الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1386.72 دولار للأوقية، بعد أن فقد ما يصل إلى 3.5 % ليسجل 1373 دولاراً في الجلسة السابقة.