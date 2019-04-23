ومن جهة أخرى، قال البنك إن خفض الدولار الجمركي ليس من اختصاصه، حسب بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا).

وتابع البيان: "كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، الاثنين، خبرا مفبركا مفاده أن بنك السودان المركزي يعتمد رسميا سعر الدولار التأشيري بـ27 جنيها، والدولار الجمركى بـ9.3 جنيهات، مع تشديد الرقابة على السوق الموازي".

وكانت "سونا" قالت، الأحد الماضي، إن البنك المركزي رفع سعر العملة المحلية إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب الوكالة.