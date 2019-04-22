وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي: "لن نمنح أي إعفاءات لصادرات النفط الإيراني"، مشددا على أن واشنطن تعمل على وقف كل صادرات النفط الإيرانية.

وأشار وزير الخارجية الأميركية إلى أن 80 بالمئة من عائدات إيران هي من النفط، موضحا أن بلاده تواصلت مع الدول المصدرة للنفط لزيادة الإنتاج.

مكافحة الإرهاب

وشدد بومبيو على أنه يجب على إيران وقف البرامج الصاروخية ودعمها للإرهاب، مضيفا: "نعمل للتصدي للتطرف بكل أشكاله".

وأضاف: "سنرد على أي اعتداء علينا بطريقة صارمة"، واستطرد قائلا: "لا ندعم أي مجموعة خارجية، بل ندعم الشعب الإيراني".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر على صادرات النفط الإيراني، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب على نحو منفرد من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية.

وتضغط واشنطن على إيران لكبح برنامجها النووي ووقف دعم المسلحين في أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت واشنطن قد منحت إعفاءات لـ8 دول خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، مما سمح لها بالاستمرار في الشراء بدون مواجهة العقوبات لمدة 6 أشهر، وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان.