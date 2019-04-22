وتسعى الحكومة المصرية، بحسب هذه الوثيقةK إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى 67.128 مليار جنيه (3.92 مليار دولار).

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تستهدف إيرادات من ضريبة السجائر المتوقعة بنحو 58.571 مليار جنيه، في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وعمدت الحكومة المصرية في الماضي إلى زيادة إيرادات ضريبة السجائر، إذ أعلنت في 2017 أنها تستهدف زيادة هذه الإيرادات بنسبة 7 مليارات جنيه.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف.

وتشمل الإصلاحات المصرية أيضا إقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.