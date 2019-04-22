وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1278.86دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر 2018.

ونزل المعدن 1.2 في المئة في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة، إلى 1280.90دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز "تكبدت أسعار الذهب خسارة كبيرة الأسبوع الماضي، وما يحدث الآن هو شراء لأسباب فنية فحسب؛ يأتي البعض ويدفعون الأسعار للصعود".

وتعززت مكاسب المعدن الأصفر بصعود أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث من المتوقع أن تعلن واشنطن حظرا شاملا لواردات النفط الإيراني في أنحاء العالم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.8 في المئة إلى 15.05 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 901.55 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 906.80 دولار.

وفقد البلاديوم 0.1 في المئة ليسجل 1420.52 دولار، وكان صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 1424.51 دولار.