وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 % إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0604 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 2.3 % عن آخر إغلاق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.9% إلى 65.87 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 31 أكتوبر. وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، بلغ السعر 65.50 دولار للبرميل، بارتفاع 2.3 %عن التسوية السابقة.

وأفادت أنباء، كانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نشرتها الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن أن المشترين الحاليين للنفط الإيراني لن ينالوا مزيداً من الإعفاءات من العقوبات.

وقال كاتب بالصحيفة، نقلاً عن مسؤولين اثنين بالخارجية الأميركية لم يسمهما، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن "أنه اعتباراً من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية الأميركية مزيداً من الإعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد الخام أو المكثفات من إيران".

وأكد مصدر مطلع لرويترز صحة التقرير، لكن متحدثا باسم الخارجية الأميركية رفض التعليق.

وسيقلل وقف الإعفاءات إمدادات النفط بسوق تشهد شحاً بالفعل بسبب العقوبات الأميركية على إيران وعلى فنزويلا وهي عضو آخر في أوبك.

وإلى جانب ذلك، تفرض أوبك ومنتجو نفط عالميون آخرون تخفيضات على الإمدادات منذ بداية العام بهدف تقليص المعروض بأسواق النفط العالمية ودعم الأسعار.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار برنت أكثر من الثلث هذا العام، بينما صعد غرب تكساس الوسيط أكثر من 40 % في الفترة ذاتها.