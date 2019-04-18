وأضاف مميش في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الدولة بدأت في السنوات الأخيرة إيلاء شمال سيناء ومنطقة شرق القناة "الاهتمام الأكبر"، موضحا "الدور الكبير الذي تلعبه أنفاق قناة السويس الأربعة، إضافة إلى جسري الشهيدين المنسي وأبانوب في ربط سيناء بقلب مصر، مما سيساعد على تسريع عمليات التنمية في شرق القناة".

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس ستبدأ عملية إعادة تأهيل ميناء العريش، "بما يشكل إضافة نوعية مهمة في عملية التنمية"، لافتا إلى أنها ستستغرق نحو عامين.

وكشف مميش عن التوقيع على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية في نهاية أبريل الجاري، والتي تعد "أول منطقة صناعية روسية خارج حدود دول الاتحاد السوفيتي القديم".

وأوضح: "ستركز المنطقة على الصناعات الثقيلة، وتفتح آفاق تعاون اقتصادي كبير بين البلدين، فضلا عن أنها ستخلق فرص عمل كثيرة للشباب في مصر".

واعتبر رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن "إهمال الدولة لمشروعات التنمية في شمال سيناء خلال العقود الماضية، ساهم في إيجاد بيئة ساعدت التنظيمات المعادية للدولة على الانتشار".

وشدد مميش على أن مشروعات التنمية في شرق القناة "تسهم بشكل فعال في جهود مكافحة الإرهاب".