فقد قال الرئيس الأميركي إن الاتفاق التجاري مع الصين يسير قدما وعلى نحو "جيد جدا"، وعبر عن شعوره بأن الاتفاق المقبل مع بكين "سيكون رائعا"، بحسب ما ذكرت رويترز.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة والصين حددتا بالفعل إطارا زمنيا أوليا للجولة المقبلة من المحادثات التجارية المباشرة بينهما.

وأفادت بأن المفاوضين يهدفون إلى إقامة حفل توقيع الاتفاق التجاري، الذي ينهي الحرب التجارية بين البلدين، في أواخر مايو أيار أو أوائل يونيو.

وقالت إنه تقرر مبدئيا سفر الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إلى بكين في أواخر أبريل الجاري لمتابعة جولة المفاوضات الجديدة، وذلك قبيل اجتماع الوفود في واشنطن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 6 مايو، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

غير أن مكتب روبرت لايتهايزر امتنع عن التعليق على هذه الأنباء.

ووفقا لوول ستريت جورنال، فإنه في حال نجاح المحادثات، يمكن أن يعمل المسؤولون خلال بضعة أسابيع على وضع اللمسات الأخيرة على النص وجوانبه القانونية قبل أن يوقع عليه ترامب والصيني شي جينبينغ بالأحرف الأولى خلال قمة تعقد في 27 مايو.