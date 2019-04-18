وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1274.15 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما هبط حوالي 1.2 في المئة في جلسة الثلاثاء إلى 1272.70 دولار وهو أدنى مستوى له منذ السابع والعشرين من ديسمبر.

واستقرت العقود الأميركية للذهب لتسجل عند التسوية 1276.80 دولار للأوقية.

ونما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي بلغ 6.4 بالمئة في الربع الأول من العام، متجاوزا التوقعات لنمو قدره 6.3 في المئة.

وعززت تلك البيانات الشهية العالمية للأصول العالية المخاطر ودفعت الأسهم للصعود.

ورغم ذلك، تلقى المعدن الأصفر بعض الدعم من تراجع طفيف للدولار.

وقال محللون لدى كومرتس بنك في مذكرة بحثية إن الذهب قد يشهد مزيدا من الضعف في الأجل القريب ومن المحتمل أن يختبر مستوى 1259 دولار للأوقية، الذي من المرجح أن يستقر عنده.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 14.99 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 883 دولارا للأوقية.

وقفز البلاديوم أكثر من 4 في المئة إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين عند 1406.81 دولار للأوقية. وكان المعدن قد سجل أعلى مستوىله على الإطلاق عند 1620.53 دولار الشهر الماضي مدفوعا بنقص كبير في المعروض.