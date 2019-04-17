ولقي ما لا يقل عن 76 شخصا حتفهم من جراء أسوأ فيضانات تشهدها إيران في 70 عاما، والتي بدأت في 19 مارس واضطرت ما يزيد على 220 ألف شخص للجوء إلى أماكن إيواء طارئة وسببت خسائر تقدر قيمتها بواقع 2.5 مليار دولار في الطرق والجسور والمنازل والمزارع.

ونقلت وكالة مهر عن توراج دهقاني رئيس شركة الهندسة البترولية والتطوير الإيرانية قوله "لا توجد تسريبات نفطية في منطقة هور. أغلقنا ما يتراوح بين 10 و12 بئرا نفطية هناك كإجراء احترازي للحيلولة دون وقوع أي أضرار بيئية".

وأضاف: "إنتاج النفط في الحقل انخفض بين 15 ألفا و20 ألف برميل يوميا"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

كانت وسائل إعلام إيرانية قالت الجمعة إن إنتاج النفط انخفض في إقليم خوزستان الذي يضم حقلي نفط أزاديجان ويادافاران، في حين أشارت السلطات الإيرانية إلى أن الفيضانات لم تؤثر على صادرات النفط.