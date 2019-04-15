وسيستمر إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي حتى 30 مايو المقبل. .ويعد الأداء في الوقت المحدد عاملاً رئيساً لضمان عمليات سلسة وتجربة عملاء متسقة على الأرض وفي الأجواء، ويحظى اليوم بأهمية أكبر مع استخدام مدرج واحد في المطار للرحلات الجوية.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة لطيران الإمارات خلال هذه الفترة في العمل على ضمان عدم تأخر الرحلات في دبي وعبر شبكة خطوطها العالمية.

وتحرص الناقلة على التواصل أكثر مع عملائها خلال هذه الفترة عبر عدة القنوات لاطلاعهم بدقة على حالة رحلاتهم.

ونصحت طيران الإمارات المسافرين عبر مطار دبي الدولي بالوصول المبكر إلى المطار خلال فترة إغلاق المدرج الجنوبي، وأن يضعوا في اعتبارهم الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات السفر والإجراءات الأمنية والوصول إلى البوابات.

ولفتت الناقلة نظر المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، كما يمكنهم أن يقوموا بإنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة..

ونوهت أن العملاء يمكنهم إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة.

وأوضحت الناقلة أنه بعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات في الوقت المحدد وتفتح البوابات قبل 90 دقيقة من موعد إقلاع الرحلات الطويلة ومددت الناقلة توقيت فتح بوابات الرحلات القصيرة إلى 75 دقيقة بدلا من 60 دقيقة لإتاحة مزيد من الوقت أمام الركاب للالتحاق برحلاتهم.