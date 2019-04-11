وبحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1304.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 28 مارس عند 1310.50 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو 0.4 بالمئة إلى 1309.30 دولار للأوقية.

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه في الجلسة السابقة بعد أن عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقف البنك الذي يميل إلى التيسير في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية أمس الأربعاء بعد نشر بيانات ضعيفة للتضخم تدعم قرار المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة.

كما هبطت سوق السندات الأوروبية بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، وأشار إلى مخاطر نزولية على اقتصاد منطقة اليورو، بحسب وكالة "رويترز".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين نحو 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية ليرتفع إلى 905.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1385.05 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.18 دولار للأوقية.