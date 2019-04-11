وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1308.47 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي. وأثناء الجلسة سجلت الأسعار أعلى مستوى منذ الثامن والعشرين من مارس عند 1310.50 دولار.

وزادت العقود الأميركية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1313.90 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن المعدن الأصفر استمد دعما من مخاوف سياسية واقتصادية إضافة إلى التوترات التجارية بين أميركا وكل من الصين ومنطقة اليورو.

وأثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي احتمال تقديم المزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو المتباطئ، في حين أكد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)موقفه للتحلي بالصبر بشأن زيادات أسعار الفائدة.

وقال محللون إن هذين العاملين قدما دعما لأسعار الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.6 بالمئة إلى901.25 دولار للأوقية، بعد أن لامس في جلسة الاثنين أعلى مستوى له منذ مايو الماضي عند 914.74 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1387.51 دولار للأوقية بينما زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.24 دولار للأوقية.