وقال الممثل التجاري الأميركي، الاثنين، إن منظمة التجارة العالمية خلصت مرارا إلى أن الدعم الحكومي الأوروبي لصانع الطائرات يسبب "تأثيرات عكسية" على الولايات المتحدة.

وفي تغريدة له ، الثلاثاء، قال ترامب إنه "سوف يتم فرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية بقيمة 11 مليار دولار!".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يتفوق بميزة على الولايات المتحدة فيما يخص التجارة منذ سنوات كثيرة. سوف يتوقف هذا قريبا".

وتشمل قائمة مبدئية بالسلع الأوروبية المعرضة للرسوم الإضافية كل شيء بدءا من الطائرات وقطع غيارها إلى الجبن والخمر، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وبعد نشر القائمة أصبح متاحا التعليق عليها، كما من المقرر أن تخضع القائمة لتحكيم منظمة التجارة العالمية، إذ من المتوقع صدور نتائج التحكيم هذا الصيف.