وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أقوى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي عند 71.34 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى 70.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018 عند 64.77 دولار للبرميل قبل أن تنزل إلى 64.42 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق النفط شحا هذا العام مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران وفنزويلا المُصدرتين للنفط، بينما تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإمدادات لدعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط 40 بالمئة و30 بالمئة على الترتيب منذ بداية العام.

وقال بنك غولدمان ساكس إن عجزا في إمدادات النفط بدأ مبكرا هذا العام، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال البنك الأميركي في مذكرة "نتوقع استمرار دوافع العجز خلال الربع الثاني من 2019" بسبب "صدمة ورعب من تطبيق تخفيضات أوبك ... ومزيد من التشديد لعقوبات الولايات المتحدة النفطية وزيادة محدودة فحسب في إنتاج النفط الصخري هذا العام حتى الآن".

وأوضح غولدمان ساكس أنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 72.50 دولار للبرميل في الربع الثاني، ارتفاعا من توقعات سابقة عند 65 دولارا للبرميل.

وشهدت الأسعار مزيدا من الارتفاع هذا الأسبوع بسبب الأوضاع في ليبيا، وهي مورد مهم للنفط إلى أوروبا، والتي أنتجت حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مارس.