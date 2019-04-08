ووفقا لبيان مشترك، فإنه بموجب الصفقة، التي ستخضع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية ويتوقع اكتمالها بحلول نهاية العام 2019، ستستحوذ "كارلايل" على حصة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في "سيبسا"، التي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لها وتعد أكبر شركة خاصة في مجال عمليات النفط والغاز على مستوى القارة الأوروبية.

وكانت "مبادلة" قد اتبعت استراتيجية لبيع هذه الحصة في "سيبسا" من خلال اعتماد خيارين أساسيين تمثل الأول بطرح اكتتاب عام في سوق المال بمدريد، والثاني من خلال السعي لإبرام صفقة خاصة مع أحد الشركاء المحتملين.

ونقلت "وام" عن الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في "مبادلة" مصبح الكعبي قوله: "نحن سعداء بهذا الاتفاق مع (كارلايل) وانضمامها إلينا كشريك في (سيبسا)، خاصة وأن (كارلايل) تتمتع بسمعة مرموقة كشركة استثمار عالمية تدير استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة العالمي".

وأضاف: "تعتبر هذه الصفقة منعطفا جديدا في مسيرة (سيبسا) الممتدة على مدى 90 عاما، حيث عملت (مبادلة) خلال السنوات الماضية مع فريق عمل (سيبسا) لبناء شركة متخصصة في مجال الطاقة المتكاملة.. ونحن نتطلع لانضمام (كارلايل) التي تتمتع بخبرة عريقة في مجال الطاقة، كشريك في (سيبسا)، للعمل مع فريق الإدارة فيها نحو تعزيز وتطوير وتنمية الشركة".

وأكد الكعبي اتفاق "مبادلة" و"كارلايل" على قوة أعمال "سيبسا" والفرص التي تمتلكها للنمو، وأوضح:"نحن واثقون من قدرتها على مواصلة الأداء المتميز على المستويين التشغيلي والمالي، وقد انعكس ذلك جليا في تقديرنا لقيمة الشركة خلال مرحلة المفاوضات".

بدوره، صرح رئيس "كارلايل انترناشيونال إنيرجي بارتنرز" مارسيل فان بويكي قائلا: "نحن سعداء بالدخول في شراكة مع مبادلة وفريق الإدارة التنفيذي في سيبسا من خلال التزامنا بالاستثمار في سيبسا التي تمتلك إمكانيات وفرصا مستقبلية واعدة في قطاع الطاقة العالمي.. ونتطلع للعمل معا لتعزيز مسار نمو سيبسا بما يعود بالنفع على عملائها ومورديها والعاملين فيها.. ويمتلك فريقنا سجلا حافلا بالإنجازات ويتمتع بقدرات مميزة في المجالات المالية والتشغيلية بقطاع الطاقة، وخبرة واسعة في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق".

هذا وسيتم تأكيد حصة كل مساهم عند استكمال الصفقة بشكل نهائي، علما بأن "مبادلة" ستبقى المالك لحصة الأغلبية، وسيتم تمويل هذه الصفقة من قبل الصناديق الاستثمارية التابعة لـ"كارلايل" وشركائها من المستثمرين.

وتتمتع "سيبسا" بسمعة واسعة كشركة إسبانية متخصصة في مجال عمليات الطاقة المتكاملة، وحققت مكانتها من خلال النمو القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتدير حاليا أصولا على امتداد سلسلة القيمة في قطاع النفط في أكثر من 20 دولة، محققة عوائد مستدامة، كما تعمل أيضا في قطاع الطاقة المتجددة.

وتضم أصول الشركة احتياطيات نفطية كبيرة في حقلي "أم لولو"، و"صرب" البحريين في أبوظبي. وتعد "سيبسا" منتجا رئيسيا للنفط في الجزائر، كما تدير عمليات في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا.

وعلى مستوى أعمال البيع بالتجزئة، تمتلك "سيبسا" شبكة واسعة من محطات توزيع الوقود والخدمة على امتداد شبه الجزيرة الآيبرية، أي في إسبانيا والبرتغال، وتقدم خدمات متكاملة لعملائها في إسبانيا تشمل توفير الوقود والغاز والكهرباء.

كما تمتلك وتدير مصفاتي تكرير في إسبانيا، وقد وظفت استثمارات كبيرة لضمان المحافظة على كفاءتهما ضمن أفضل المرافق في القارة الأوروبية، وستكون جاهزة لتطبيق متطلبات الجودة ومستويات الانبعاث الجديدة، التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية حين تصبح نافذة في يناير 2020.

ومن ناحية أخرى، تعد "سيبسا" من الشركات الرائدة عالميا في إنتاج مادة "الكيل البنزين الخطي"، وهي من أهم المواد التي تدخل في تصنيع المنظفات القابلة للتحلل البيولوجي، كما أنها ثاني أكبر منتج لمادتي الفينول والأسيتون، ولديها استثمارات جديدة في مرافق تصنيع "الكيل البنزين الخطي" بهدف تعزيز حضورها في الأسواق الناشئة في قارة آسيا.