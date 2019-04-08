وانخفضت قيمة الليرة نحو 1.58 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.6220 بعد تصريحات أردوغان، عندما جدد قوله إن حزبه يسعى إلى إعادة فرز كاملة للأصوات في إسطنبول.

وتتعرض العملة، التي سجلت 5.6775 في الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية، التي أظهرت فقدان حزب أردوغان (العدالة والتنمية) السيطرة على كل من أنقرة وإسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.

وطعن حزب العدالة والتنمية بالفعل على النتائج الأولية في جميع دوائر إسطنبول التسع والثلاثين، مما أدى إلى إعادة فرز جزئية أو كاملة في أنحاء كبرى المدن التركية.

وبدا حزب العدالة والتنمية غير مستوعب للهزيمة، وانتابته حالة غريبة، على اعتبار أنه يسيطر منذ العام 2002 على بلديات المدن الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة.

وتتهم المعارضة أردوغان بالعمل على استخدام سلطته لقلب نتائج إسطنبول، في محاول لتجنب الهزيمة القاسية.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.