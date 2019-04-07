وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني الأحد أن احتياطيات الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت بنحو تسعة مليارات دولار في مارس إلى 3.099 تريليون دولار.

وهبطت العملة الصينية اليوان، 5.3 في المئة مقابل الدولار العام الماضي، في ظل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. لكن اليوان تعافى بما يزيد عن 2% منذ بداية 2019، بفضل آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.

وفي مارس ، تراجع اليوان 0.3 في المئة مقابل الدولار نظراً لقوة العملة الأميركية، التي ارتفعت 1% مقابل سلة من عملات رئيسية.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب قليلاً إلى 78.525 مليار دولار، من 79.498 مليار دولار في نهاية فبراير.