وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الزائر عادل عبد المهدي "خطط تصدير الكهرباء والغاز وربما النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا".

كما عبر روحاني عن أمله في أن يبدأ العمل في غضون الشهور القليلة المقبلة في بناء خط سكك حديدية يربط بين البلدين بموجب اتفاق جرى إبرامه في مارس.

ووصل عبدالمهدي إلى طهران، السبت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من روحاني لـ"تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

واستقبل روحاني عبد المهدي واستعرضا حرس الشرف قبل اجتماعهما في القصر الرئاسي لبحث العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد وقضايا المنطقة.



وقالت وكالة الأنباء الايرانية إن الوفد العراقي السياسي والاقتصادي الرفيع المستوى المرافق لعبدالمهدي يضم وزراء النفط والتخطيط والتجارة والكهرباء وكذلك مستشار الأمن الوطني ورئيس الأركان ووكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وعددا من نواب البرلمان العراقي.

وأضافت أنه بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران سيعقد الاجتماع الاقتصادي المشترك الثالث بين البلدين بمشاركة أعضاء غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق.

كما سيلتقي عبد المهدي خلال زيارته التي تستمر يومين المرشد الإيراني علي خامنئي.



وتأتي زيارة عبدالمهدي لطهران التي تعد الأولى منذ توليه المنصب بعد زيارة قام بها روحاني للعراق في مارس الماضي أسفرت عن توقيع اتفاقيات عدة منها إلغاء رسوم تأشيرات الدخول لرعايا البلدين.