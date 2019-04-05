وبحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 69.24 دولار للبرميل، بعد أن لامست 70.03 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات للبرميل إلى 62.06 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 62.99 دولار، الأربعاء.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني والخامس على الترتيب، فيما تضغط المخاوف من تأثر استهلاك الوقود سلبا بفعل تباطؤ الاقتصاد على الأسعار.

وتقترب الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، من إنهاء محتمل لنزاعهما التجاري على الرغم من استمرار بعض العراقيل، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن الجانبين "يقتربان جدا من إبرام صفقة"، على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل مترددة في رفع رسوم جمركية فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار تطلب الصين إزالتها.

من جانب آخر، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء لها مثل روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام لدعم الأسعار.