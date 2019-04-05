وبحلول الساعة 2250 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1,297.05.78 دولار للأوقية (الأونصة).

كان المعدن الأصفر لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 25 يناير عند 1280.59 دولار للأوقية، متأثرا بارتفاع الدولار.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مع وصول طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوياتها في 49 عاما الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويترقب المحللون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة والمقرر نشرها الجمعة للاسترشاد بها على قوة الاقتصاد الأميركي.

كما يترقب المستثمرون تطورات النراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 908.86 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو. وكان المعدن صعد 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1365.01 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.15 دولار للأوقية.