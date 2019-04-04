وبحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 69.28 دولار للبرميل. وهبط برنت ستة سنتات الأربعاء بعد أن لامس 69.96 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر، حين جرى تداول الخام فوق 70 دولاراً.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 62.38 دولار للبرميل.

وهبطت عقود الخام 12 سنتاً في الجلسة السابقة بعد أن بلغت 62.99 دولار لفترة وجيزة، وهو أيضاً أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وزاد خام القياس العالمي برنت نحو 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 بالمئة. وتلقت الأسعار الدعم من شح الإمدادات العالمية ومؤشرات على ارتفاع الطلب.

وتستفيد أسعار النفط من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً هذا العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مع صعود صافي الواردات. وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً لمخزونات بمقدار 425 ألف برميل.

وزاد إنتاج النفط الأميركي مئة ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي يبلغ 12.2 مليون برميل يومياً، بعد أن حوم حول 12 و12.1 مليون برميل يومياً منذ فبراير ، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.