وكالات - أبوظبي أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71 بالمئة على أساس سنوي في مارس ، بما يتجاوز بقليل فحسب المتوقع في استطلاع رويترز، البالغ 19.57 بالمئة، وقراءة فبراير البالغة 19.67 بالمئة.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.03بالمئة في مارس، متجاوزاً أيضاً متوسط التوقعات البالغ 0.92بالمئة.
ونزل التضخم السنوي عن ذروة 15 عاما، فوق 25 بالمئة المسجلة في أكتوبر .
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.58 بالمئة عن الشهر السابق في مارس ليبلغ معدل الزيادة السنوية 29.64 بالمئة.