وكالات - أبوظبي أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71 بالمئة على أساس سنوي في مارس ، بما يتجاوز بقليل فحسب المتوقع في استطلاع رويترز، البالغ 19.57 بالمئة، وقراءة فبراير البالغة 19.67 بالمئة.