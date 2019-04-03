ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة هاشم هاشم قوله، إن السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات.

وأضاف أنه لا توجد أي إصابات جراء الحريق. وقال إن العمل مستمر بشكل طبيعي في بقية وحدات المصفاة.

وأوضح أن الحریق اندلع في تمام الساعة الحادیة عشرة و34 دقیقة من مساء الثلاثاء، وخلال نحو ساعة وربع تقریبا تمت السیطرة عليه والحد من انتشاره بعد تفعیل خطة الطوارئ في حالتھا القصوى.

وأكد ھاشم أن باقي وحدات مصفاة میناء عبدالله تعمل بشكل طبیعي، وأن مخزون الكیروسین كاف للاستھلاك المحلي والتصدیر أیضا إلى حین عودة عمل وحدة الكیروسین من جدید، حیث أن ھناك عدة وحدات للمخزون في أكثر من موقع.