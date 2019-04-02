وقال وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، في بيان إن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق علي الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يتضمن تخصيص 40 بالمئة من موازنته لرد أعباء نقدية، و30 بالمئة لتسويات مع وزارة المالية، ومثلها دعما غير مادي في صورة خدمات دعم فني وتكنولوجي.

وقال الوزير إن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري.

وتابع نصار أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب التصنيع المحلي إلي 40 بالمئة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.