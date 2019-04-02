وارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر الماضي، وبلغت 69.50 دولاراً لبرميل البرنت نحو الساعة (03:10 ت غ) و62.09 دولارا لبرميل النفط الخفيف، المرجع الأميركي للخام.

واستخرجت دول "أوبك" 30.385 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس، أي 295 ألف برميل يومياً أقل من الشهر السابق، بحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبرغ" المالية ونُشرت الاثنين.

ولم تصل "أوبك" إلى هذا المستوى المنخفض في الانتاج منذ يناير 2015. وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن المحلل في شركة "بي في إم" النفطية تاماس فارغا "لوضع هذه الأرقام في نصابها، يجب تذكر أن أوبك وافقت طوعياً على خفض إنتاجها" في ديسمبر إلى 31.594 مليون برميل يومياً لأعضائها الـ14.