وفي الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة عند 5.5550 أمام العملة الأميركية، مقارنة مع إغلاق الاثنين، البالغ 5.4913.

وتعاني الليرة من تقلبات وسط حالة من الضبابية في أعقاب انتخابات المحليات في تركيا، لتضعف 2.5 بالمئة يوم الاثنين إلى 5.7 للدولار، قبل أن تعوض خسائرها لاحقاً.

وفي اسطنبول، أعلن كل من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية الفوز في انتخابات رئيس البلدية.

وفي وقت لاحق، قال كل من مرشحي الحزبين إن أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب متقدم بنحو 25 ألف صوت.

والخلاف بشأن الطائرة إف-35 هو الأحدث في سلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، وخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.

وكانت مصادر قالت لرويترز، الاثنين، إن المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم الأتراك أنهم لن يتسلموا المزيد من شحنات معدات إف-35 الضرورية للاستعداد لوصول "المقاتلة الشبح".

وتأتي تلك الخطوة من جانب واشنطن وسط مخاوف لدى الولايات المتحدة، وحلفاء آخرين، في حلف شمال الأطلسي بأن رادار منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تصر تركيا على شرائها سيكتسب القدرة على رصد وتتبع الطائرة إف-35، مما سينال من قدرتها على مراوغة الأسلحة الروسية.