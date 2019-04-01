وتعززت الثقة أيضا بفعل مؤشرات إيجابية عن أداء المصانع الصينية وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية الأميركية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية.

وبحلول الساعة 0606 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت تسليم يونيو، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 68.22 دولار للبرميل، بعد أن زاد 27 سنتا في الربع الأول.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 60.57 دولار للبرميل، بعد تسجيل زيادة 32 سنتا في الفترة من يناير إلى مارس، وفقا لوكالة "رويترز".

ومما ساعد في دعم الأسعار هذا العام العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين، الأمر الذي كان أعمق أثرا من المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وحرب التجارة الأمريكية الصينية.

لكن مكاسب العقود الآجلة جاءت محدودة بفعل الضعف المحتمل في الاقتصاد العالمي فضلا عن قدرة منتجي النفط الأميركيين على زيادة الإنتاج عندما ترتفع الأسعار، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي لدى بنك استراليا الوطني، فين زيبيل.

وأردف فين زيبيل :"من الصعب استشراف موجة صعود كبيرة حقا من هنا."