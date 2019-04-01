وفي الساعة 0416 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأميركية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة مع إغلاق الجمعة البالغ 5.5550.

وتأرجت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات البلدية.

وكانت البيانات الصادرة يوم الجمعة أظهرت أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث الشهر الماضي، فيما وصفت وكالة موديز، اليوم الاثنين، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بالأمر"السلبي على الائتمان".

وقالت موديز "تجدد الاضطرابات في الأسواق المالية التركية وزيادة الشكوك فيما يتعلق بالأوضاع السياسية على الركود المستمر يزيد من خطر هروب رؤوس الأموال".

وخسر حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان بلدية أنقرة لأول مرة منذ أكثر من عقدين، في حين يتبادل حزبا السلطة والمعارضة إلى الآن الإعلان عن فوزهما ببلدية إسطنبول.