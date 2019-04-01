وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، فقد شهد الأمير محمد بن سلمان حفل التدشين الذي اشتمل على عرض مرئي حول مراحل تجميع الطائرة.

وفور وصول ولي العهد السعودي اطلع على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة "هوك" من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران.

كما استمع الأمير محمد بن سلمان إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية، حيث يعمل أكثر من 70 بالمئة من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدربهم لأكثر من سنتين على أيدي خبرات عالمية.

وقد أشرف البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بالتعاون مع شركة ( BAE SYSTEMS ) - بي أيه إي سيستمز - على تدريب الشباب السعودي بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.