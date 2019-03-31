ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59 في المئة على أساس سنوي. وفي الربع الثالث، بلغ معدل النمو السنوي 2.5 في المئة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري "قاد قطاع النفط التعافي في الربع الأخير، في ظل تعزز الإنتاج، وخاصة في بداية الربع"، وفقا لوكالة رويترز.

وبينما نما القطاع النفطي بنحو 6 في المئة على أساس سنوي، بلغ النمو في القطاع غير النفطي، بنسبة 1.8 في المئة انخفاضا من 2.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت مالك: "نتوقع انخفاض رقم النمو الأساسي في 2019، مع تطبيق السعودية لتخفيضات إنتاج النفط".