وقال المتحدث رضا الغندور إن الإغلاق سببه "ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح".

وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن مستمرة وأيضا حركة دخول وخروج البضائع من وإلي الميناءين رغم غلق البوغاز.

وأُغلق أيضا ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، التي تراوحت بين 22 و28 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ما بين 3 و4 أمتار.

وتشهد مصر منذ الجمعة موجة من الطقس السيئ غير المستقر، حيث تتكاثر السحب على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من الصعيد، مع فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وقد تصل لحد السيول على مناطق بشبه جزيرة سيناء.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أحمد عبدالعال، من حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، السبت، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يصاحبه نشاط كبير للرياح يصل إلى حد العاصفة على الأماكن المفتوحة والصحراوية، مع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل متوسطة إلى القاهرة وخفيفة على شمال الصعيد.

ونوه إلى بدء عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مصر منتصف الأسبوع المقبل، إذ ستستمر حالة عدم الاستقرار من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.