وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 1291.90 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول. ووجدت الأسعار صعوبة في اختراق مستوى المقاومة البالغ 1300 دولار للأوقية الذي تراجعت عنه يوم الخميس.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1298.50 دولار للأوقية.

وبعد هبوطه 1.5 بالمئة في جلسة الخميس، سجل المعدن الأصفر ثاني هبوط شهري على التوالي مع تراجعه حوالي 1.4 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس، متضررا من صعود الدولار مؤخرا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1383.50 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع منخفضا حوالي 11 في المئة بفعل مخاوف من أن الطلب الصناعي على المعدن النفيس سيتضرر من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وينهي البلاديوم الربع الأول على مكاسب بحوالي 9 بالمئة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.52 دولار.

وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 845.50 دولار للأوقية موسعا مكاسبه الأسبوعية، وزادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 15.11 دولارللأوقية.