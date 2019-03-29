وساعد البنك الدولي ومانحون دوليون آخرون في ترتيب تعهدات بقيمة 11 مليار دولار على شكل قروض ميسرة ومساعدات، في مؤتمر عُقد في باريس قبل عام، لتشييد بنية تحتية جديدة في لبنان، لكنه قال إن الأموال "تتوقف على الإصلاحات".

ووافقت الحكومة اللبنانية على الإصلاحات المقترحة، بما في ذلك إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، لكنها بقيت عاجزة عن التحرك معظم العام الماضي بسبب المشاحنات السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية في مايو.

واعتبارا من فبراير الماضي، بدأت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة سعد الحريري العمل، متعهدة بسن الإصلاحات بسرعة.

وتعهد الحريري، الذي عاد إلى لبنان الخميس الماضي بعد إجراء عملية قسطرة في القلب على سبيل الوقاية في باريس، بتخفيض العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المجلي الإجمالي بنسبة خمسة في المائة على مدى خمس سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر وزير المالية علي حسن خليل، تعميما يأمر الإدارات الحكومية بتجميد الإنفاق الجديد على كل شيء، ما عدا الرواتب وتكاليف النقل، وفق رويترز.

لكن البنك الدولي قال إن الإصلاحات الأكثر إلحاحا المطلوبة هي قطاع الكهرباء، الذي لم يتمكن لعقود من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.