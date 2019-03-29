واستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي كلا من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين.

ولدى مغادرة الوفد الأميركي الفندق الذي يقيم فيه أفراده لبدء يوم كامل من المحادثات، قال منوتشين للصحفيين، إن المسؤولين عقدوا عشاء عمل كان "مثمرا للغاية" الخميس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخزانة الأميركي، قوله لنائب رئيس الوزراء الصيني قبيل بدء الاجتماع: "مسرور بلقائك مجددا".

ويسعى المسؤولون لحل الخلافات المرتبطة باتهامات الولايات المتحدة للصين بالقيام بممارسات تجارية غير منصفة على مدى سنوات، عبر تقديم دعم حكومي كبير لشركاتها وسرقة الخبرات التكنولوجية من الشركات الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أشار سابقا إلى أن الطرفين اقتربا من التوصل إلى اتفاق، إلا أن مسؤولين قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك.

وسيزور رئيس الوزراء الصيني واشنطن بدوره لإجراء جولة جديدة من المفاوضات.

وفي واشنطن، قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كادلو، الخميس، إن المحادثات قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر إذا لزم الأمر.

ولفت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إلى أن المفاوضات "لا تعتمد على الوقت" ويُمكن تمديدها، موضحا أن المحادثات "تعتمد على السياسة والتطبيق"، لذا "إذا احتاجت بضعة أسابيع أخرى أو أشهرا، فليكُن".

وبدورها، تحدثت وزارة التجارة الصينية عن "عمل كثير" لا يزال ينبغي إنجازه.