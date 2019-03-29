وبلغت العقود الآجلة أدنى مستوى في الجلسة عقب تصريحات ترامب مباشرة، لكنها ارتفعت بعد ذلك فوق مستوياتها قبل تغريدة الرئيس الأميركي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 11 سنتا ليبلغ عند التسوية 59.30 دولار للبرميل. وفي وقت سابق، هبط العقد إلى 58.20 دولار للبرميل عقب تغريدة ترامب، التي قال فيها إن"من المهم للغاية أن تزيد أوبك تدفق النفط" في ظل هشاشة الأسواق العالمية.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة سنتا واحدا ليبلغ عند التسوية 67.82 دولار للبرميل، بعدما هبط في وقت سابق إلى 66.54 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 25 بالمئة هذا العام، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لتحقيق أكبر مكاسبه للربع الأول منذ 2002. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر صعود فصلي منذ 2009، وهو ما يرجع في الأساس إلى تحركات أوبك وحلفائها مثل روسيا لخفض الإنتاج.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية العام الحالي.