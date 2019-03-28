وقبيل الانتخابات البلدية يوم الأحد، اتخذ البنك المركزي التركي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع، فيما قال مصرفيون إنه أخذ خطوة جديدة اليوم الخميس، إذ رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة للمبادلات التي لم تستحق بعد.

ورفع المركزي السقف إلى 20 بالمئة من عشرة بالمئة يوم الاثنين في خطوة تهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بشدة في أول أسبوعين من مارس.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أثارت تلك الانخفاضات تساؤلات حرجة بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على تمديد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى للحصول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت الضرورة ومن أي جهة.

وضعفت الليرة التركية إلى 5.6465 مقابل الدولار مقارنة مع 5.33 أمس الأربعاء. وفقدت الليرة التركية 30 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية العام الماضي.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" أن معدل المقايضة لليلة واحدة في لندن هبط إلى 180 بالمئة اليوم بعد أن صعد إلى 1200 بالمئة أمس الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق وهو ما قال اقتصاديون إنه مستوى لم يعد يرتكز على التداولات الفعلية.

ومثل تلك الأسعار عقبة هائلة للمستثمرين الأجانب الراغبين في المراهنة على تراجع الليرة من أجل التحوط أو غلق مراكز، ومن ثم اضطروا إلى بيع حيازاتهم من الأسهم والسندات التركية التي تعرضت لضغوط ضخمة هذا الأسبوع.