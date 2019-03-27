فقد قالت "أوبر" إنها استحوذت على شركة "كريم" بصفقة هي الأكبر لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.

وأضافت أوبر في بيان، الثلاثاء، أن مبلغ الـ3.1 مليار دولار يتكون من 1.7 مليار دولار في شكل سندات قابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا.

ومنذ انطلاق الألفية الجديدة، تشهد المشاريع التكنولوجية العربية تطورا كبيرا، دفع شركات عملاقة للاستحواذ عليها بملايين، وأحيانا بمليارات الدولارات.

وهنا قائمة بأبرز الشركات العربية التي استحوذت عليها شركات أجنبية عملاقة:

AMEinfo.com

يعتبر موقع AMEinfo.com من أوائل المشروعات العربية التي تم الاستحواذ عليها، وقررت شركة " EMAP" البريطانية في 2006 شراء الموقع العربي المختص بالأخبار الاقتصادية، مقابل 29 مليون دولار.

مكتوب

العملاق الأميركي "ياهو" تنبأ بأهمية موقع "مكتوب" في 2009، وقرر الاستثمار بالسوق العربي والاستحواذ على الموقع مقابل 164 مليون دولار، وكان الموقع الأردني الذي حظي بشعبية كبيرة في الوطن العربي أولى صفقات "ياهو" الكثيرة في العالم العربي.

زاوية

في عام 2012، قررت وكالة "تومسون رويترز" السير على خطى "ياهو"، والاستحواذ على الموقع الإماراتي "زاوية"، الذي كان يعتبر "بلومبيرغ الشرق الأوسط"، كونه الموقع الأكثر نفوذا للأخبار الاقتصادية في الشرق الأوسط، وذلك مقابل 40 مليون دولار.

دوبيزل

أعلنت شركة "ناسبيرس" الجنوب أفريقية، استحواذها الكامل لشركة "دوبيزل" الإماراتية للتسوق الإلكتروني، في 2019، وكانت "ناسبرس" قد اشترت أكثر من 50 بالمئة من أسهم "دوبيزل" على دفعات منذ 2013، حيث بلغت تكلفة صفقة الاستحواذ الكامل على دوبيزل أكثر من 400 مليون دولار.

هيمنة "ديليفري هيرو" على تطبيقات الطعام

أيام قليلة مضت على هيمنة شركة "ديليفيري هيرو" بالكامل على سوق تطبيقات طلب الطعام في الشرق الأوسط، حيث أعلنت الشركة الألمانية استحواذها على تطبيق "زوماتو" الذي يعمل في الإمارات، مقابل 172 مليون دولار.

وكانت "ديليفيري هيرو" قد استحوذت على كبرى تطبيقات توصيل الطعام الكويتية، وهما شركتي "كاريج" مقابل 100 مليون دولار في 2017، وتطبيق "طلبات" مقابل 170 مليون دولار في 2015.

سوق

جاءت أكبر صفقات الاستحواذ للمشاريع العربية الإلكترونية في 2017، عندما قرر العملاق الأميركي "أمازون" الاستحواذ على موقع التسوق الإلكتروني "سوق"، وتمت صفقة سوق وأمازون مقابل 580 مليون دولار، وهي أكبر محاولة للشركة الأميركية العملاقة للتوسع في الشرق الأوسط.

لكن صفقة "سوق" تراجعت للمركز الثاني بعد إعلان "أوبر" عن استحواذها لشركة "كريم".