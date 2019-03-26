وأضافت أوبر في بيان، الثلاثاء، أن مبلغ الـ 3.1 مليار دولار يتكون من 1.7 مليار دولار في شكل سندات قابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبر، دارا خسروشي، في بيان إن الصفقة ستزيد قوة الشركة الأميركية حول العالم، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب وكالة "رويترز"، من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من العام المقبل، كما أشارت التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي لكريم وأحد مؤسسيها، مدثر شيخة، سيواصل قيادة نشاط الشركة.

وأشارت التقارير إلى أن شركتي كريم وأوبر ستشغلان خدمتيهما إقليميا بشكل منفصل وتحت علامتين مستقلتين، منوهة إلى أن مجموعة جيفريز قدمت المشورة المالية الحصرية لكريم بشأن الصفقة.

يُشار إلى أن "كريم" تعتبر واحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في مجال التقنية في الشرق الأوسط، فيما تسعى أوبر، التي تتجه إلى أن تصبح شركة ذات ملكية عامة هذا العام، إلى سبل جديدة للنمو بينما تواجه منافسة شديدة في نشاطها الأساسي لخدمات نقل الركاب.