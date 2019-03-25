وتعتمد تركيا على الواردات لتوفير كل احتياجاتها من الطاقة تقريبا، فيما تعد إيران موردا رئيسيا للغاز الطبيعي والنفط إلى أنقرة.

ويجري توليد نحو 40 بالمئة من الكهرباء في تركيا من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية، حسن منتظر تربتي: "تركيا طلبت شراء المزيد من الغاز الطبيعي الإيراني من إيران".

وأضاف: "بناء على اتفاقيات سابقة، إيران تعزز حاليا صادرات الغاز إلى عدد من الدول، من بينها تركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان".

وفي العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية كبرى، وأعادت فرض عقوبات كانت قد رُفعت بموجب هذا الاتفاق.

ومنحت واشنطن استثناءات من العقوبات لتركيا وعدد من الدول الأخرى، لتسمح لها باستيراد النفط من إيران.