وعند الساعة 07:52 (بتوقيت غرينتش)، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.73 دولار للبرميل، منخفضة 30 سنتا، مما يوازي 0.5 بالمئة عن الإغلاق السابق.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، مما يعادل 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 58.69 دولار للبرميل.، وفقا لرويترز.

وفقد الخامان نحو 3 بالمئة منذ أن بلغا الأسبوع الماضي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018.

وثارت مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة، الجمعة، بعد تصريحات حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" أدت لنزول عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، دون معدل أذون الخزانة التي أجلها ثلاثة أشهر لأول مرة منذ عام 2007.

وتسبب انكماش بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في تفاقم المخاوف من تراجع عالمي واسع النطاق.

وقال بنك مورغان ستانلي الأميركي: "جرت مراجعة تقديرات النمو والأرباح نزولا في جميع المناطق الرئيسية".