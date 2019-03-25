وتعد تلك الدعوة مؤشرا على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له بوينغ يوشك على الاكتمال، إلا أنه سيتطلب أيضا موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعي الشركة الأميركية إلى إعادة طراز 737 ماكس للخدمة، وفق ما نقلت "رويترز".

وتساءل مديرون تنفيذيون في الخطوط الجوية الإثيوبية خلال اليومين الماضيين عما إذا كانت بوينغ قد أخبرت الطيارين بمعلومات كافية عن برنامج وصف بأنه "شرس"، يدفع بمقدمة الطائرة إلى الأسفل وهو محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركتهم هذا الشهر، مما أدى لوقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس في أنحاء العالم.

وقالت بوينغ في بيان إن الاجتماع الذي سيعقد في رينتون بواشنطن هو جزء من خطة للوصول لكل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات 737 ماكس والجهات التنظيمية في بلادهم لمناقشة تحديث البرمجيات والتدريب على الطائرة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية إن الناقل الوطني لن يحضر تلك الجلسة التي دعت إليها بوينغ في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخطوط الإثيوبية قوله "حتى الآن، ليست لدينا نية للحضور".