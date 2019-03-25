وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1315.98 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1315.70 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأسبوع الماضي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وارتفع واحدا بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير.

وتخلى مستثمرون عن الأسهم ولجأوا إلى الأمان الذي توفره السندات، بينما حلق الين الياباني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تباطا في مارس، وأن أداء الشركات بمنطقة اليورو أسوأ من المتوقع هذا الشهر، مما يؤجج مخاوف بشأن النمو العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1562 دولارا للأوقية. وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.46 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 847.99 دولار للأوقية.