وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1308.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1320.22 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 28 فبراير.

لكن العقود الأميركية للذهب زادت 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1307.3 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات 0.8 في المئة إلى 96.53،وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ولامس البلاديوم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.52دولار للأوقية أثناء الجلسة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.2 في المئة عند 1607.51 دولار. وعزا محللون هذا الصعود إلى القلق من شح في الإمدادات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 في المئة إلى 15.41 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.5 في المئة إلى854.50 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 875.15 دولار.