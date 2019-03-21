ويبلغ وزن السوق السعودية 2.9 في المئة في مؤشر "فوتسي راسل" العام للأسواق الناشئة، وستنضم السوق هذا العام أيضا إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة، وتترقب أيضا تدفقات بحوالى 20 مليار دولار من الصناديق الخاملة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المئة، مع صعود سهمي مصرف الراجحي وبنك الرياض 2.2 في المئة لكل منهما.

وصعد سهم الأحساء للتنمية 2.9 في المئة، بعدما أصدرت الشركة تحديثا عن استحواذها على السلام للخدمات الطبية.

وفي الإمارات، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، مع صعود سهمي بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري 1.3 في المئة لكل منهما.

ووافق مساهمو بنك أبوظبي التجاري على الاندماج المقترح مع بنك الاتحاد الوطني، الذي أغلق سهمه مستقرا.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، بعد مكاسب لأربع جلسات متتالية، مع تراجع سهم داماك العقارية 2.8 في المئة.

وفي البورصة المصرية، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.4 في المئة. وصعد سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 4.7 في المئة، بعدما وقعت الشركة عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي الكويت، صعد مؤشر السوق الأول 1.3 في المئة، مع ارتفاع سهم بيت التمويل الكويتي ذي الثقل في البورصة 3.7 في المئة.

وسجل السهم مكاسب في الجلسات الثلاث السابقة، بعدما قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي إن عملية الفحص الفني النافي للجهالة لشراء البنك الأهلي المتحد البحريني قد تُستكمل خلال شهرين إلى ثلاثة أسابيع.