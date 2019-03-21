ويحظر أمر الطوارئ الجديد على أي شخص حيازة، أو تخزين عملة وطنية تجاوز مليون جنيه سوداني (الدولار= 47.45 جنيه سوداني).

كما يحظر الأمر على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها"، وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان الرئيس البشير قد فرض حالة الطوارئ في البلاد يوم 22 فبراير الماضي، وحل الحكومة بشقيها الاتحادي والولائي، وأقال حكام الولايات وعين بدلا عنهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.

ويشهد السودان منذ 3 أشهر احتجاجات مناهضة للحكومة، كانت آخرها الخميس في الخرطوم وأم درمان والقضارف (شرق) والأبيض (غرب).

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.