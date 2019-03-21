وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.9 في المئة، مع قيام مستثمرين بمبيعات لجني الأرباح بعد 5 جلسات من المكاسب، وشكل سهم "باير" أكبر ضغط على السوق مع هبوطه نحو عشرة في المئة، وفق "رويترز".

وانخفض مؤشر "داكس" القياسي للأسهم الألمانية 1.6 في المئة، مسجلا أكبر خسارة ليوم واحد في ستة أسابيع، بينما تراجع سهم "بي.إم.دبليو" 4.9 في المئة بعد تحذير بشأن الأرباح، ليضغط أيضا على المؤشر.

وتعرض المؤشر الألماني، شديد التأثر بأنباء التجارة، لضغوط أيضا من تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال فيها إن الرسوم الأميركية على منتجات صينية ربما تستمر لوقت طويل.

وأنهى مؤشر "كاك 40" الفرنسي موجة صعود استمرت 7 جلسات، ليتراجع 0.8 في المئة، مع انخفاض سهم "توتال" للنفط والغاز 2.3 في المئة، بعدما باعت "مولر ميرسك" الدنماركية لشحن الحاويات حصة قدرها 17.3 في المئة من أسهم الشركة الفرنسية.

وفي أنحاء أوروبا، هبط مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.45 في المئة، بينما تراجع مؤشر "إيبكس" للأسهم الإسبانية 0.9 في المئة.